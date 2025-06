Jorginho: "Avevo possibilità di tornare in Italia, ma volevo giocare dove sono nato"

Jorginho è pronto a tornare a ripartire dal Brasile dove vestirà la maglia del Flamengo nonostante ci fossero possibilità di tornare in Italia. A spiegarlo è lo stesso ex giocatore dell'Arsenal che a Tuttomercatoweb.com ha raccontato la scelta: Perchè sono tornato in Brasile? Perché è il paese dove sono nato e non ho mai giocato. Avevo voglia di fare questa esperienza. Vorrei fare bene anche qui per dare soddisfazioni alla mia famiglia - ha sottolineato Jorginho -. Ho avuto possibilità di tornare in Italia? Si. Ma tra il dire e il fare c'è tanta strada. Sono felice della scelta fatta".