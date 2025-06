Il Milan vuole rafforzare il centrocampo: si punta forte su Xhaka, ma occhio ai colpi in prospettiva

Non solo operazioni in uscita per il Milan che in vista dell'Allegri bis sta operando per rafforzare un reparto fondamentale come il centrocampo. L'addio di Tijani Reijnders e la probabile separazione con Yunus Musah hanno lasciato un buco enorme, coperto soltanto in parte dall'arrivo di Luka Modric, motivo per cui Igli Tare è al lavoro per offrire più soluzioni al tecnico toscano. Un nome su tutti è quello di Granit Xhaka, esperto centrocampista dal passato in Premier League e attualmente al Bayer Leverkusen.