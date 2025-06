Al Nassr, all-in su Spalletti: offerta monstre per l’ex ct

Dalla panchina della nazionale azzurra all’Arabia Saudita, un percorso già intrapreso da Roberto Mancini seppur con modalità ben diverse. Luciano Spalletti pochi giorni dopo l’esonero deciso dal presidente della FIGC Gabriele Gravina è finito nel mirino dell’Al Nassr. L’ormai ex commissario tecnico è diventato subito uno degli allenatori più importanti su piazza e - come riporta la Gazzetta dello Sport - dall’Arabia è arrivata subito la proposta del club arabo, che deve trovare un nuovo tecnico vista l’imminente separazione con Stefano Pioli, pronto a rientrare in Italia.