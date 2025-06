Napoli, ore decisive per De Bruyne: a breve la chiusura

Come spesso capita quando si tratta dei contratti del Napoli, al lavoro in questo momento ci sono gli avvocati di De Bruyne per visionare ogni dettaglio dell’accordo che la società di De Laurentiis ha già messo nero su bianco. De Bruyne firmerebbe un contratto biennale con opzione per il terzo anno, tra bonus alla firma e ingaggio per le prime due stagioni guadagnerebbe circa 20 milioni di euro complessivi, più altri cinque milioni per l’eventuale terza annata. L’ormai ex capitano del Manchester City, che aveva già comunicato di non partecipare al Mondiale per club per non condizionare la sua prossima avventura, attende in Belgio il via libera per poter arrivare in Italia e sostenere le visite mediche. L’arrivo di De Bruyne è solo la copertina di un mercato stellare che De Laurentiis ha garantito ad Antonio Conte per convincerlo a restare a Napoli. Nelle ultime ore gli azzurri stanno lavorando con il Milan per Musah, prima di concentrarsi sull’attacco dove andrà risolta la questione Osimhen e trovato un centravanti da alternare a Lukaku. Il grande obiettivo rimane sempre Jonathan David, altra occasione a parametro zero come De Bruyne. Colpo che fa sognare i tifosi del Napoli pronti a riservare al belga un’accoglienza da Re.