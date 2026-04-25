Jashari-Juve? Allegri blocca tutto: la risposta durante la conferenza Milan

25 Apr 2026 - 13:04

Così Massimiliano Allegri su Jashari, che in settimana era stato accostato alla Juventus: "I giocatori non sono come le macchine, che arrivano e vanno. Ci sono giocatori di grande esperienza a cui la maglia del Milan non pesa. Poi ci sono situazioni, come Jashari: la società ha fatto un grande investimento per un giocatore di ottimo valore. Ha avuto l'infortunio, è rientrato, ha avuto meno spazio... Ma non è che sia diventato scarso. Ha trovato difficoltà, ha grandi potenzialità: sarà un giocatore importante per il Milan del futuro".

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