Milan-Juve anche sul mercato: Spalletti tentato da Jashari

La Juventus progetta una squadra pronta per vincere subito lo scudetto e l'ultima idea per il centrocampo porterebbe addirittura ad Ardon Jashari, regista del Milan che Luciano Spalletti, scrive la Gazzetta dello Sport, vorrebbe inserire per passare definitivamente al 4-3-3. Lo svizzero, arrivato in rossonero per 34 milioni ma inizialmente frenato da un grave infortunio e poi chiuso dall'inamovibile Modric e dalla crescita di Ricci, ha collezionato appena 657 minuti, spingendo i bianconeri a valutarlo in ottica estiva per affiancare un secondo play di qualità a Locatelli. Profilo da seguire come alternativa a Bernardo Silva.