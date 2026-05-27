Padelli ancora un anno a Udine: rinnovo fino al 2027

27 Mag 2026 - 12:39
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Padelli © Getty Images

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L'Udinese Calcio riparte da una delle sue figure più esperte. Il club bianconero ha ufficializzato il rinnovo di contratto del portiere Daniele Padelli fino al 30 giugno 2027. Per l'estremo difensore sarà così l'ottava stagione complessiva con la maglia friulana, la sesta consecutiva, confermandosi punto di riferimento all'interno dello spogliatoio. Nel comunicato diffuso dalla società, l'Udinese sottolinea il valore umano e professionale del giocatore, capace anche nell'ultima stagione di farsi trovare pronto nelle due occasioni in cui è stato chiamato in causa. Un rinnovo che certifica la volontà del club di mantenere in rosa esperienza e leadership. Padelli, nato il 25 ottobre del 1985, potrebbe inoltre diventare il calciatore più anziano della prossima Serie A. Il primato dipenderà dal futuro di Luka Modrić: il centrocampista croato del Milan è infatti nato il 9 settembre dello stesso anno, ma la sua permanenza nel campionato italiano resta ancora da definire vista la rivoluzione in corso nella società rossonera. 

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