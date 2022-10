Zhang e la fiducia per il rinnovo di Skriniar: oggi vuole strappare il sì

INTER

Vertice con l'entourage del giocatore: si arriva fino a 6,5 milioni di euro l'anno

© Getty Images "Sa quanto ci tenga che rimanga", con queste parole Steven Zhang ha mandato un messaggio forte e chiaro a Milan Skriniar. Il nodo è sempre quello del rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2023 con cospicuo aumento dell'ingaggio. La volontà dell'Inter, ribadita ancora dal presidente, è quella di trattenere a lungo il difensore slovacco, come già dimostrato nell'ultima sessione di mercato quando sono state respinte le insistenti avance del Psg. Oggi un giorno chiave con la dirigenza nerazzurra che incontrerà l'entourage del giocatore.

Sia Marotta che Zhang sono fiduciosi perché metteranno sul tavolo un'offerta da 6,5 milioni di euro, quasi il doppio rispetto ai 3,8 che attualmente percepisce. Sei milioni e mezzo che sono il tetto salariale dell'Inter, gli stessi soldi che percepisce Lautaro Martinez. I nerazzurri sperano in un accordo in tempi brevi perché il Psg spaventa ancora. I parigini in estate erano arrivati a offrire 9 milioni di euro e a febbraio potrebbero alzare ulteriormente l'asticella in caso di arrivo a parametro zero. Cifre che l'Inter non può permettersi e per questo Marotta dovrà fare affidamento anche sull'attaccamento alla maglia di Skriniar.