Wanda Nara a Tiki Taka: "Icardi ha rifiutato tante offerte, per me resterà all'Inter"

ESCLUSIVA

"Per me Mauro Icardi resterà all'Inter", parole di Wanda Nara in esclusiva a Tiki Taka su Italia 1. La moglie e agente dell'argentino ha fatto chiarezza sul futuro dell'attaccante nerazzurro: "Lui è sempre stato coerente e ha rifiutato tantissime offerte di grande squadre. Io ho fatto il mio lavoro parlando con diversi club, ma poi la decisione la prende sempre lui". Negli ultimi giorni di mercato potrebbe inserirsi la Juve: "Non lo so...". Conte? "È un grande allenatore, uno dei migliori ma fa quello che gli dice la società". Wanda: "Per me Icardi resta all'Inter"

"Lui pensa che ancora non sia finita nell'Inter. Non so cosa potrà succedere, ma so quelle che sono state le sue parole ad inizio mercato, ed è stato logico e coerente fin qui. Lui ha detto di no a diverse offerte irrinunciabili per tutti per l'Inter. Con lui direttamente non ci sono mai stati contatti, casomai con me....", ha continuato Wanda Nara.

Nessun rancore con Conte: "Magari potrebbe sceglierlo di farlo giocare così come come ora sta decidendo di non farlo giocare. Io non aspetto niente, è una scelta della società che paga lo stipendio".

Incalzata da Cassano ("Per me stanno aspettando la Juve"), Wanda ha smentito: "Questo non è vero".

Poi il mistero: "Magari qualcuno gli ha detto di restare. Chi? Magari quello che comanda".