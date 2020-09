Vidal si avvicina all'Inter: il cileno non si allena col Barcellona

ALTRO INDIZIO

Arturo Vidal è sempre più vicino a vestire la maglia dell'Inter. Negli ultimi giorni gli indizi sul suo addio al Barcellona si stanno sommando e l'ultimo è arrivato direttamente dalla Ciutat Esportiva, centro d'allenamento blaugrana, dove il cileno si è presentato nuovamente senza però prendere parte alla seduta d'allenamento con la squadra. Dalla Spagna dicono sia "tutto fatto per la firma con l'Inter" in attesa della buonuscita dal Barcellona.

Vidal - secondo la ricostruzione di Sport - sarebbe in attesa di partire per Milano per raggiungere i nuovi compagni, ma prima restano da sistemare gli ultimi dettagli burocratici in modo da poter apporre in maniera ufficiale le firme di rito sul nuovo contratto con l'Inter. Il cileno e il suo agente Felicevich stanno aspettando la buonuscita promessa dal Barcellona (circa 3 milioni di euro) e anche oggi il giocatore, che si è recato al centro sportivo catalano, non si è allenato. Antonio Conte intanto lo aspetta con una maglia nerazzurra.

Per quanto riguarda l'aspetto economico, l'Inter dovrebbe versare circa 500mila euro più bonus al Barcellona come indennizzo simbolico per liberare Vidal.