Inter al lavoro su Tiago Djalò: va a scadenza a giugno

Tiago Djalò non è un nome nuovo nell'orbita dell'Inter, l'ultima volta che il difensore del Lille è stato accostato al club nerazzurro è stato giusto la scorsa estate, prima che si decidesse di fare un grande investimento nella retroguardia prendendo Pavard. D'altronde il classe 2000 piace da tempo agli scout interisti e il contratto in scadenza a giugno lo rende un'occasione da monitorare: non è un caso che siano in corso contatti tra l'entourage del giocatore e i dirigenti nerazzurri in vista di un possibile ingaggio a parametro zero a fine stagione. Ma la concorrenza è tanta.