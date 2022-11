Thuram, il Borussia M'gladbach avvisa l'Inter: "Avrà tante offerte"

OBIETTIVO DI MERCATO

Il vice-allenatore Neuville: "L'Inter lo ha cercato anche due anni fa, difficile rimanga da noi"

© Getty Images Marcus Thuram piace all'Inter, ma le pretendenti sono tante e per i nerazzurri non sarà facile. Parola del vice allenatore del Borussia Moechengladbach, Oliver Neuville. "Marcus sta facendo una stagione strepitosa con tantissimi gol. Ha un contratto fino al termine della stagione e penso che sarà difficile che rimanga al Borussia M'gladbach - ha spiegato ai microfoni di Radio Sportiva -. Ovviamente lo spero, ma dobbiamo essere realistici: se continua così avrà tante offerte soprattutto da Inghilterra e Spagna e se continua così ci sono poche speranze che rimanga".

Thuram, impegnato con la Francia ai Mondiali in Qatar, sarà un pezzo pregiato del prossimo mercato. Un giocatore delle sue qualità fa gola a tanti e il fatto che sia in scadenza di contratto lo rende ancora più appetibile. L'Inter lo monitora da tempo e potrebbe tentare l'assalto già a gennaio per anticipare le concorrenti (Bayern su tutte). Per arrivare a Thuram, però, servono almeno 10 milioni di euro e la cessione di Joaquin Correa.

Neuville non pare troppo ottimista su un suo arrivo in Italia, vista la concorrenza soprattutto delle ricchissime squadre inglesi: "Un'esperienza in Italia? L'Inter lo cercava già due anni fa, Thuram può giocare sia sulla fascia che da centravanti come fa da due anni a questa parte e sono convinto che farebbe bene anche in Italia".

