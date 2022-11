Inter, missione a Doha per Marcus Thuram: servono 10 milioni

L'OBIETTIVO

L'attaccante in scadenza a giugno col Monchengladbach ma i nerazzurri vogliono anticipare il Bayern Monaco

© Getty Images Piero Ausilio e Javier Zanetti in anticipo come farebbe Milan Skriniar: i due dirigenti dell'Inter sono a Doha per seguire i Mondiali di Qatar 2022 ma potrebbero approfittarne per capire i margini di manovra per arrivare a Marcus Thuram. L'attaccante del Borussia Monchengladbach piace da tempo (era lui il prescelto nel 2021 prima dell'infortunio che convince i nerazzurri a virare su Correa) ma il suo status di giocatore in scadenza di contratto a giugno 2023 lo pone tra i grandi obiettivi di molte big - Bayern Monaco su tutte - nel prossimo calciomercato estivo.

Ed ecco perché vicepresidente e direttore sportivo (che potrebbero essere raggiunti anche dal vice ds Dario Baccin) vogliono tentare l'anticipo, visto che nei prossimi giorni - spiega la Gazzetta dello Sport - è previsto l'arrivo in Qatar anche degli agenti del figlio dell'ex Juve e Parma Lilian. Il Bayern Monaco gli ha offerto un quinquennale ma a partire da luglio mentre il giocatore, dal canto suo, ha già avvisto il Monchengladbach che non rinnoverà il contratto, ecco perché i tedeschi ascolterebbero eventuali offerte a gennaio: monetizzare, magari per una cifra vicina a 10 milioni di euro, per non perderlo a zero qualche mese dopo.

Resta da capire la fattibilità economica dell'operazione, un investimento di un certo calibro per le casse interiste considerando che sarebbe effettuato nel cosiddetto calciomercato di riparazione. Ma, come insegnano le operazioni Gagliardini e Gosens, non sarebbe certo una prima volta. E proprio centrocampista ed esterno potrebbero essere i candidati in uscita a gennaio mettendo insieme il famoso tesoretto per arrivare a Thuram che, anche in caso di mancati introiti a gennaio, potrebbe comunque rappresentare un anticipo di investimento del calciomercato estivo (via libera di Zhang permettendo).