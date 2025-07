Inter: Taremi dice no al Botafogo, contatti con due club di Premier League

In attesa di sviluppi nella trattativa per Ademola Lookman, l'Inter sta lavorando in uscita per far posto non solo numericamente all'attaccante dell'Atalanta. Nella lista degli esuberi c'è anche Medhi Taremi, reduce da una stagione ben al di sotto delle aspettative. Con Lautaro, Thuram, Bonny, Esposito e forse Lookman, per l'iraniano non c'è più spazio e si cercano soluzioni che soddisfino tutti. Il Botafogo era pronto all'affondo decisivo, ma il bomber ex Porto ha detto no alla destinazione perché preferisce continuare a giocare in Europa.