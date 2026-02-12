Attenta Juventus: il Manchester United fa sul serio per Kalulu

Il Manchester United mette nel mirino Pierre Kalulu, inviando i propri emissari a San Siro per osservare da vicino il difensore della Juventus durante la sfida di sabato. Il francese, diventato un pilastro inamovibile nello scacchiere di Luciano Spalletti e protagonista di una stagione da record per minutaggio e contributi offensivi, è il grande sogno di mercato dei Red Devils, ma la risposta bianconera non si è fatta attendere. Per respingere le sirene della Premier League e blindare il classe 2000, ormai prossimo alla convocazione con la Francia di Deschamps, la Juventus è pronta a blindarlo con un rinnovo di contratto fino al 2030 e un adeguamento dell'ingaggio a 3,5 milioni di euro a stagione, confermando l'ex milanista come punto fermo del progetto presente e futuro. Lo scrive Tuttosport.