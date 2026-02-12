Il Milan punta Goretzka: la strategia per battere l'Atletico Madrid
Il Milan punta ad anticipare la concorrenza internazionale per assicurarsi Leon Goretzka a parametro zero il prossimo 30 giugno, quando il centrocampista trentunenne lascerà ufficialmente il Bayern Monaco. Dopo i primi contatti avviati già a gennaio, i rossoneri intendono accelerare per superare il pressing serrato dell'Atletico Madrid e regalare a Massimiliano Allegri un rinforzo di grande esperienza internazionale. Lo scrive il Corriere dello Sport.