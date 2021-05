Skriniar: "All'Inter anche l'anno prossimo, Conte ha meriti enormi"

Milan Skriniar è uno dei pilastri dello scudetto dell'Inter, una garanzia anche per il futuro: "Se il prossimo anno resto? Certamente sì. Le voci di mercato ci sono e ci saranno sempre ma non gli ho dato peso, non commentandole". Così il difensore su Conte: "Ha meriti enormi, sa ciò che vuole e con lui è girato tutto alla grande: secondi in campionato e in finale di Europa League al primo anno, scudetto al secondo anno".

Getty Images