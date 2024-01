Sensi ha detto sì al Leicester, l'Inter ora aspetta l'offerta giusta

© IPP

Stefano Sensi ha detto sì al trasferimento al Leicester, che si è fatto avanti concretamente per il centrocampista. Questa la novità dell'ultima ora per il mercato dell'Inter, in attesa ora dell'offerta ufficiale del club inglese, che sta dominando la Championship con dieci punti di vantaggio sull'Ipswich. Al momento non ci sono stati ancora contatti tra i due club. Per il cartellino di Sensi, il cui contratto scade a giugno 2024, l'Inter chiede almeno due milioni. Il giocatore, classe 1995, finora in questa stagione in nerazzurro ha collezionato tre presenze in campionato e una in Coppa Italia per un totale di 65' in campo. Se andasse in porto anche questo trasferimento, dopo quello di Agoumé ceduto in prestito al Siviglia, l'Inter potrebbe far posto in rosa a un nuovo attaccante. La dirigenza spetterà comunque la fine della finestra di mercato per cogliere l'occasione giusta.