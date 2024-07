Seconda parte di visite mediche per Taremi: manca solo l'ufficialità

INTER

L'attaccante iraniano è a un passo da essere un nuovo giocatore dell'Inter per lui un biennale da 3 milioni a stagione, è il terzo colpo di mercato nerazzurro

Manca sempre meno all'ufficialità di Mehdi Taremi all'Inter. L'attaccante iraniano sta completando ora la seconda parte delle visite mediche si trova al Coni per un controllo prima della firma, passaggio voluto dalla società dato che la prima parte delle visite mediche era già stata svolta nei mesi scorsi all’estero. Manca solo l'annuncio del club nerazzurro, che arriverà tra oggi e domani. Si tratta del terzo rinforzo estivo per la squadra di Inzaghi, che ha già accolto Piotr Zielinski e Josep Martinez.

Vedi anche inter Inter, arriva Taremi: attaccante a Milano per visite mediche e firma sul biennale L'accordo con il giocatore era noto ormai da tempo: per lui un biennale da 3 milioni a stagione. L'attaccante arriva a parametro zero dopo che il suo contratto col Porto è scaduto, l'ennesimo colpo firmato Marotta. Il classe 1992 in Portogallo è rimasto cinque stagioni, segnando 91 gol in 182 presenze con la maglia della squadra di Oporto. Dopo queste ultime visite mediche, e la firma sul contratto, Taremi sarà pronto per iniziare questa nuova avventura nerazzurra. Raggiungerà i nuovi compagni per allenarsi nel ritiro di Appiano Gentile che inizierà domani. Compagni che nei giorni scorsi ha elogiato: "Squadra forte e compatta, si vede che stanno bene insieme", aveva dichiarato, concludendo con un "forza Inter". Tutto è pronto.