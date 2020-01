Inter, la Roma è furiosa: niente ulteriore test per Spinazzola

INTER

Lo scambio tra Leonardo Spinazzola e Matteo Politano messo in piedi da Inter e Roma è a un passo dal naufragio per le complicazioni sorte nella serata di ieri. I nerazzurri avevano chiesto di far svolgere un'ulteriore sessione di test fisici al difensore, i giallorossi hanno detto no. Stessa risposta data alla richiesta di trasformare l'affare da prestito con obbligo di riscatto (fissato per entrambi a 27 milioni di euro) a semplice prestito con diritto di riscatto. I giallorossi irritati. Spinazzola, via all'avventura interista

L'affare sembrava ben indirizzato con le visite mediche dei due giocatori tra la mattina e il pomeriggio di ieri, poi qualcosa è andato storto. Mentre uscivano le foto di Politano intento a fare i test con la casacca di allenamento giallorosso, da casa Inter nessuna notizia o foto di Spinazzola. In serata nella Capitale arriva la doccia gelata: richiesta di ulteriori test per il difensore (che negli ultimi due anni e mezzo ha saltato circa 30 partite per problemi fisici) e cambio della formula già trovata, per valutare meglio l'acquisto a titolo definitivo solo a fine campionato.

Un cambio di campo che ha irritato non poco la Roma, da qui il rischio che la trattativa salti: da casa giallorossa fanno sapere che l'unica modalità possibile è quella del prestito con obbligo di riscatto e senza ulteriori esami. La fumata nera è dietro l'angolo.