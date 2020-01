Mercato Inter, giornata di visite mediche per Spinazzola

SCAMBIO ROMA-INTER

Leonardo Spinazzola è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. L'esterno basso è atterrato a Milano Linate poco dopo le 10 per poi dirigersi verso la clinica Humanitas dove sosterrà le visite mediche di rito, preludio alla firma sul nuovo contratto nerazzurro. Spinazzola diventerà interista nell'ambito dello scambio di prestiti con obbligo di riscatto (valutazione 25-30 milioni di euro) con la Roma e Politano. Calciomercato delle 19: scambio Politano-Spinazzola, Kessie resta

Spinazzola, accompagnato dall'agente Davide Lippie, non ha voluto rilasciare dichiarazioni ("Parlo dopo") e sarà una nuova soluzione per Conte come esterno a tutta fascia visti i problemi fisici non ancora del tutto risolti di Asamoah e la cessione di Dimarco al Verona.