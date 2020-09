Raiola: "Pinamonti verso il ritorno all'Inter e Balotelli..."

NELLA SEDE NERAZZURRA

Pomeriggio nella sede dell'Inter per Mino Raiola. L'agente con Marotta e Ausilio ha parlato soprattutto di Andrea Pinamonti che potrebbe tornare in nerazzurro dopo l'esperienza al Genoa: "Stiamo parlando, col Genoa hanno trovato l'accordo ma per saperne di più dovete parlare con le società. Non esistono situazioni definitive nel calcio, cambia tutto ogni giorno: stiamo cercando la soluzione giusta. È un giocatore molto valido, è una delle punte della Nazionale del futuro e il mercato dice così perché ci sono tante proposte per lui dall'estero. Non è che l'Inter ci sta facendo un piacere e viceversa, stiamo parlando di un giocatore vero". Occhio anche a Mario Balotelli: "Nuovamente in nerazzurro? Stiamo parlando di una delle più grandi punte d'Italia, la soluzione c'è sempre. Resterà in Europa

Nel lungo vertice c'è stato tempo anche per iniziare a discutere del rinnovo di De Vrij con i nerazzurri: "Stefan, non per niente, è stato eletto come miglior difensore d'Italia. Con calma, ci sarà futuro per lui all'Inter".