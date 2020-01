Politano-Spinazzola, ci siamo: l'Inter ora può chiudere per Giroud

LA SVOLTA

Alla fine il matrimonio si farà. Per la gioia di tutti e, a conti fatti, soprattutto per Beppe Marotta e la sua Inter. Politano, praticamente già annunciato mercoledì, sarà un giocatore della Roma. Spinazzola farà il percorso inverso e si vestirà di nerazzurro almeno fino a giugno quando, e questa è la grande novità, il riscatto sarà formalizzato solo in base al rendimento, in questo caso specifico al numero di presenze, del giocatore. Con molta fatica e dopo aver rischiato il naufragio - oltre che un caso "diplomatico" -, Inter e Roma si sono quindi messe d'accordo. Il prestito è di quelli che fanno bene al bilancio (25-30 milioni la cifra fissata per il passaggio definitivo) e, nelle intenzioni dei due tecnici, anche al campo. Politano era l'esterno che serviva a Fonseca per coprire la falla aperta dall'infortunio di Zaniolo. Spinazzola è un terzino particolarmente adatto al 3-5-2 di Conte e può almeno sulla carta garantire spinta e cross ai nerazzurri. Non basta, però, perché, come detto più volte, l'uscita dell'ex Sassuolo spalanca le porte a Olivier Giroud, per il quale con Chelsea e giocatore c'era già un accordo da mettere appunto nero su bianco una volta liberato un posto in rosa.

Nelle prossime ore, a meno di nuove incredibili retromarce, l'affare tra Inter e Roma sarà formalizzato e a stretto giro di posta Antonio Conte potrà abbracciare anche Giroud. Marotta e Ausilio, tra l'altro, sono ormai ai dettagli con il Tottenham per Eriksen (l'agente del danese è a Milano per chiudere, possibile inserimento di Vecino nella trattativa) e continuano a non mollare la pista che porta a Young perché, nel frattempo, stanno provando a trovare una sistemazione in prestito per Lazaro, il cui procuratore è stato a lungo a colloquio con la dirigenza nerazzurra. Insomma, i pezzi del mercato interista si stanno piano piano incastrando tutti. Per la Roma, per ora, basti la conclusione positiva dell'affare Politano per il quale, nelle ultime 24 ore, si è sudato davvero freddissimo.