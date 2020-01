Mercato Inter: Giroud aspetta Politano, Eriksen lontano 5 milioni

La situazione Spinazzola-Politano non distrae l'Inter dagli affari Eriksen e Giroud, senza dimenticare un possibile ritorno di fiamma di Ashley Young. Ma procediamo per ordine, partendo dal blitz londinese di Ausilio che ieri sera ha fatto passi avanti per portare il danese subito a Milano: la distanza con il Tottenham rimane di cinque milioni, se i nerazzurri vorranno il centrocampista subito (dato per sfumato Vidal) dovranno arrivare ad offrire 15 milioni, cioè la mediana dei 10 inizialmente proposti e i 20 chiesti dagli Spurs.