Politano-Napoli, si tratta. E l'Inter ripensa a Llorente

fumata bianca vicina

Fumata grigia per Matteo Politano al Napoli, ma c'è ottimismo. Oggi a Milano il ds dei partenopei Cristiano Giuntoli ha primo incontrato la dirigenza nerazzurra e poi ha visto il procurato dell'attaccante Davide Lippi. Gli azzurri sono vicini a un accordo per un prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro, ma nella trattativa potrebbe rientrare anche Fernando Llorente come contropartita tecnica. Marotta, Ausilio e Conte stanno pensando al bomber spagnolo come alternativa a Oliver Giroud visto che l'affare con il Chelsea non si è ancora sbloccato.

Nel tardo pomeriggio poi è arrivata l'apertura di Politano al trasferimento a Napoli e il suo agente si è seduto al tavolo con Giuntoli per discutere l'ingaggio. All'uscita si è nascosto dietro a un "non ci sono novità", ma l'affare è vicino alla conclusione. Per domani è previsto un nuovo aggiornamento tra le parti e la fumata bianca sembra essere ad un passo. Ormai quasi tagliata fuori la Roma a meno di un clamoroso rilancio.

Vedi anche inter Politano, tra il Napoli e la Roma spunta Ginevra