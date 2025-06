L'Inter ha deciso: Pio Esposito resta nerazzurro al 100%

Pio Esposito resterà al 100% all'Inter anche dopo il Mondiale per Club. Come raccolto in esclusiva da Sportmediaset, la società nerazzurra ha infatti deciso di puntare sul giovane attaccante per la prossima stagione. I due anni trascorsi in prestito sono stati sufficienti per maturare la necessaria esperienza e fare parte a tutti gli effetti del gruppo affidato a Cristian Chivu.