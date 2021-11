Perisic verso l'addio, l'Inter accelera per Kostic: si lavora per gennaio

L'OBIETTIVO

Pronta un'offerta di 10 milioni all'Eintracht e un triennale da 2,5 milioni più bonus per l'esterno serbo

L'Inter non vuole farsi trovare impreparata di fronte all'addio, sempre più probabile, di Ivan Perisic, in scadenza di contratto il 30 giugno 2022 e intenzionato a tornare a giocare in Bundesliga (sulle sue tracce ci sono Wolfbsurg e Dortmund). Ecco perché la dirigenza nerazzurra sta accelerando per Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte, cui è legato fino al 2023. È l'esterno serbo classe 1992 il giocatore individuato come l'ideale sostituto del croato e potrebbe arrivare già a gennaio in caso di partenza di un centrocampista (vedi Vecino).

Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport' l'Inter avrebbe pronta un'offerta di 10 milioni di euro per l'Eintracht e per il giocatore un contratto triennale a 2,5 milioni più bonus a stagione. La figura di Alessandro Lucci, neo agente agente del serbo che ha come assistiti già quattro interisti (Dzeko, Correa, Vecino e Kolarov), potrebbe avere un ruolo chiave nella trattativa per portarlo a Milano già a gennaio, nonostante il muro alzato dal club tedesco ("Non abbiamo alcuna intenzione di cedere i nostri migliori calciatori nella prossima sessione di mercato. Kostic, così come N'Dicka e Kamada, sono elementi preziosi per noi e non lasceranno il club a gennaio, ha detto il Markus Krösche). In estate Kostic è stato vicinissimo alla Lazio.