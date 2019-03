Palacios, il Real si defila: l'Inter è pronta a piazzare il colpo

25/03/2019

In attesa di riprendere il campionato per un decisivo finale di stagione, l' Inter è al lavoro anche per i rinforzi in vista della prossima stagione. Nel mirino dei nerazzurri c'è Exequiel Palacios , centrocampista del River Plate di 20 anni. L'argentino era stato bloccato dal Real Madrid , ma la sua condizione di extracomunitario ha congelato l'affare dato che i blancos hanno già definito con il Porto l'acquisto del brasiliano Militao , che va ad occupare la terza (e ultima) casella disponibile per gli extracomunitari.

L'Inter dunque è pronta al sorpasso per Palacios anche grazie al lavoro di Javier Zanetti, che si sarebbe già mosso direttamente per convincere il centrocampista centrale ad accettare la proposta del club nerazzurro.



Il Real Madrid, per il sì del River Plate, aveva messo sul piatto 20 milioni di euro ed è quindi facile immaginare come la cifra chiesta dagli argentini non possa modificarsi più di tanto nonostante l'infortunio subito dal giocatore a febbraio: una frattura al perone destro che comunque guarirà in tempo per la prossima stagione.