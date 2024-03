Non solo Taremi, l'Inter punta a un attacco super: Gudmundsson nel mirino

MANOVRE NERAZZURRE

Il centravanti iraniano, come alternativa alla coppia Lautaro-Thuram, non sarà l'unico acquisto importante nel reparto avanzato

All'Inter non basta tenere la Juventus a -17 in classifica, prova anche il sorpasso sul mercato. Il nome caldo è quello di Albert Gudmundsson, l'attaccante islandese del Genoa, una delle punte che più hanno impressionato in questa stagione, già nel mirino di Giuntoli da un po' di tempo. Marotta, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, avrebbe già compiuto alcuni passi per sondare il terreno per allargare il parco attaccanti.

Non c'è dubbio che, nella rosa monstre dell'Inter di quest'anno, il reparto avanzato sia quello meno ricco di alternative di livello. Sanchez e Arnautovic non sono all'altezza dei titolari. Ecco il motivo per cui la dirigenza nerazzurra si è premurata di fare il classico colpo a parametro zero con Taremi (unito a quello di Zielinski per il centrocampo) e si sta muovendo per un'altra punta.

L’Inter sa che a fine stagione Gudmundsson lascerà il Genoa e sa che non sarà facile scendere sotto la valutazione di 30 milioni di euro fatta dai rossoblù. Il giocatore piace alla Juventus e al Tottenham. L’idea di Marotta sarebbe quella di costruire un’operazione in stile Frattesi, dunque un prestito oneroso con obbligo di riscatto per la stagione successiva. Questa l’idea dell’Inter che sta sondando, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, anche Giacomo Raspadori, come alternativa all'islandese. Anche in questo caso si tratterebbe di un'operazione onerosa che renderebbe necessario costruirsi un tesoretto. Sempre secondo il quotidiano sportivo romano, uno dei sacrificati potrebbe essere Dumfries, anche per le difficoltà di rinnovargli il contratto. E poi ci sono i tanti giovani (Oristanio, Valentin Carboni, ecc.) in giro per l'Italia, che potrebbero essere ceduti conservando la recompra.