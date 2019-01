Mercato: Ozil-Inter già a gennaio, in Inghilterra crollano le quote

16/01/2019

Non è la prima volta che in Inghilterra accostano Mesut Ozil all'Inter ma in queste ore ci credono anche i bookmaker: sono crollate le quote di un approdo in nerazzurro già entro fine gennaio, l'Arsenal è in problemi economici e potrebbe anche lasciarlo partire in prestito seppur contribuendo per metà all'ingaggio. Ozil prende circa 18 milioni di euro all'anno, quindi per sei mesi (e considerando l'aiuto Gunners) l'Inter spenderebbe circa 4,5 milioni.