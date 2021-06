Mercato Inter, sprint del Psg per Hakimi: Alonso è l'obiettivo, smentite su Jordi Alba

MANOVRE NERAZZURRE

I nerazzurri aspettano l'offerta dei parigini in settimana da preferire a quella del Chelsea per l'esterno

Non solo Calhanoglu, anzi. L'Inter è molto attiva sul mercato, ma gran parte delle mosse dipenderanno dall'esito della cessione di Hakimi. L'esterno marocchino è in uscita e non mancano le pretendenti, ma se con il Chelsea si sta parlando anche di contropartite tecniche, la società nerazzurra preferirebbe ricevere un'offerta solo economica da circa 75 milioni di euro. La chiamata dovrebbe arrivare dal Psg in settimana per chiudere l'affare.

Dalla Spagna nelle ultime ore sono rimbalzate voci di un forte interesse dell'Inter per Jordi Alba. La verità è che Marotta sta già lavorando da tempo per gli esterni e il preferito di Simone Inzaghi resta Marcos Alonso che infatti il Chelsea vorrebbe inserire in un'unica trattativa proprio per arrivare ad Hakimi. L'Inter però sa che il giocatore interessa al Psg, più disposto a fare un'offerta solamente economica senza inserire contropartite e sfiorando, se non toccando i 75 milioni di euro di valutazione del giocatore.

In questa settimana Psg e Inter dovrebbero trovare la quadra e solo dopo l'Inter si metterà a discutere i dettagli della trattativa con il Chelsea per Marcos Alonso, giocatore comunque in uscita da Londra. Non hanno trovato riscontro invece le notizie su Jordi Alba.