Mercato Inter: pronti dieci milioni di euro per Victor Nelsson

dalla turchia

In Turchia sicuri: pronto l'affondo nerazzurro per il difensore danese del Galatasaray

Victor Nelsson nel mirino dell'Inter: lunedì si apre la sessione invernale del calciomercato 2021-22 e in Turchia sono certi di un affondo nerazzurro per il difensore danese del Galatasaray. Classe 1998, Nelsson può essere impiegato anche da mediano basso e ha una clausola da 25 milioni di euro ma secondo il quotidiano Sporx i dirigenti interisti ritengono la valutazione troppo elevata e presenteranno presto un'offerta da 10 milioni. Getty Images

Dopo tre stagioni al Nordsjælland e due al Copenaghen, la scorsa estate Nelsson è approdato al Galatasaray per 7 milioni di euro. Il 23enne conta anche due presenze nella Danimarca e potrebbe essere un profilo da monitorare in caso di addio di un centrale (Kolarov?) anche se la strategia Inter non sembra prevedere rinforzi a titolo definitivo a gennaio: più possibile un acquisto a luglio soprattutto se dovesse partire uno dei tre titolari della retroguardia.