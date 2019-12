Mercato Inter, parte l'assalto a Vidal

FASE CRUCIALE

L'Inter e Antonio Conte non mollano la presa su Arturo Vidal. Il cileno è l'uomo chiesto dal tecnico nerazzurro per rinforzare il centrocampo nel mercato di gennaio e far partire l'assalto allo scudetto, ma il Barcellona non lo farà partire facilmente. Conte lo vorrebbe già a inizio gennaio, ma la distanza tra offerta dell'Inter (12 milioni) e la richiesta del Barça (20 milioni) resta ancora abbastanza ampia. L'agente Felicevich al lavoro.

La svolta semmai è arrivata all'interno della società con la famiglia Zhang che ha deciso di autorizzare l'ad Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio a cambiare le basi della trattativa, mettendo sul piatto un'offerta di trasferimento definitiva anziché un prestito come si era deciso all'inizio.

L'agente Felicevich, già protagonista del trasferimento in nerazzurro di Sanchez durante l'estate, proverà a lavorare per avvicinare le parti per portare il 32enne cileno a San Siro.