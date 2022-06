Mercato Inter, non solo Dybala e Lukaku: Marotta vede gli agenti di Udogie

MERCATO INTER LIVE

Nella sede di Viale della Liberazione anche il procuratore di Sensi e Gagliardini

AGENTI UDOGIE: "UN PRIMO INCONTRO PIACEVOLE, DISCORSO DA RIVEDERE"

E' durata circa un'ora la visita di Stefano Antonelli e Ferdinando Guarino, agenti di Udogie, nella sede dell'Inter. Queste le parole dei due procuratori dopo il colloquio con Marotta: "E' stato un primo incontro con l'Inter piacevole, ora ci riaggiorniamo. E' stata una prima chiacchierata. Si tratto di un discorso da rivedere in futuro".

IN SEDE ANCHE BOZZO, AGENTE DI GAGLIARDINI E SENSI

Prosegue il viavai nella sede dell'Inter. Dopo Stefano Antonelli, agente di Destiny Udogie, è arrivato nel quartier generale nerazzurro anche il procuratore Giuseppe Bozzo.

GLI AGENTI DI UDOGIE IN SEDE

Nuovi incontri all'interno della sede dell'Inter, con Stefano Antonelli e Ferdinando Guarino, agenti di Destiny Udogie arrivati per un colloquio con la dirigenza nerazzurra. Dopo quelli dei giorni scorsi per Cambiaso e Bellanova ci sarà dunque un contatto anche per capire se sarà possibile intavolare una trattativa con l'Udinese per l'esterno.

ORE DECISIVE PER DYBALA, CONTATTO CON INZAGHI?

Paulo Dybala vuole l'Inter e ha dato mandato al suo entourage di chiudere con i nerazzurri: nelle prossime ore previsti nuovi contatti tra la dirigenza interista e l'agente Jorge Antun. Sul tavolo un quadriennale fino al 2026 da 6 milioni di euro l'anno più bonus, si dovrebbe chiudere in una settimana. Secondo la Gazzetta dello Sport, Dybala avrebbe già avuto un contatto telefonico con Simone Inzaghi.

LUKAKU A LONDRA PER CONVINCERE IL CHELSEA

Secondo il Corriere dello Sport, Romelu Lukaku ha lasciato il ritiro del Belgio per volare a Londra e parlare col Chelsea: vuole andare all'Inter e cerca di convincere la dirigenza Blues a trovare un accordo con i nerazzurri. Il Chelsea, dal canto suo, ha già abbassato le richieste di un prestito oneroso da 25 a 20 milioni e non vuole scendere ulteriormente mentre Marotta e Ausilio non si spingerebbero oltre i 10.

AI DETTAGLI PER ASLLANI

Mercoledì previsto un contatto tra Empoli e Inter per Kristjan Asllan, il giocatore individuato per fare il vice Brozovic. L'affare sembra ai dettagli, coi nerazzurri pronti a versare 12 milioni di euro mentre la richiesta toscana era di 15-16.

MARSIGLIA: SAMPAOLI VUOLE CORREA

Secondo il Corriere dello Sport, Jorge Sampaoli ha chiesto al Marsiglia Joaquin Correa. I due avevano già lavorato assieme al Siviglia, non sarebbe ancora nota la formula, se prestito o acquisto a titolo definitivo. Il giocatore non è incedibile, soprattutto se l'Inter pensasse di tenere Lautaro Martinez insieme a Dybala e magari Lukaku.

BELLANOVA-INTER, CI SIAMO: AFFARE AI DETTAGLI

Giornata importante in casa Inter sul fronte Bellanova. I dirigenti nerazzurri avrebbero infatti raggiunto un'intesa col Cagliari per l'esterno. Secondo Sky Sport, per concludere l'affare mancherebbero soltanto da definire gli ultimi dettagli. Si parla di un accordo da 8 milioni di euro più due di bonus. Udogie (Udinese) e Cambiaso (Genoa) restano comunque nella lista degli osservati.

SATRIANO: "L'INTER HA DETTO CHE VUOLE TENERMI"

In un'intervista rilasciata ad ESPN, il giovane di proprietà nerazzurra ha parlato delle sue aspettative per la prossima stagione. Satriano torna a Milano dopo il prestito al Brest: "In Francia ho imparato molto. All'Inter non giocavo molto e col Brest è stata la mia prima stagione da professionista a tutti gli effetti. L'Inter mi ha comunicato che vogliono tenermi quest'anno". L'uruguaiano, che ha realizzato quattro gol nella sua breve esperienza francese, punta deciso al Mondiale in Qatar.