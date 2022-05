Mercato Inter, Marotta: "Fiducia per il rinnovo di Perisic. Dybala? Lo apprezzo..."

LA STRATEGIA

L'ad nerazzurro: "Non possiamo fare grossi investimenti, cercheremo rinforzi mirati"

Nel giro di dieci giorni l'Inter si gioca due obiettivi importanti, ma il calciomercato incombe e tra rinnovi che tardano e possibili arrivi i nomi caldi non mancano. Il più chiacchierato sarà prossimo avversario dell'Inter nella finale di Coppa Italia, Paulo Dybala: "Un ottimo giocatore e sarà svincolato - ha commentato l'ad dell'Inter Giuseppe Marotta -, sicuramente è appetibile da grandi club. Noi però abbiamo il migliore attacco e siamo forti, quindi anche se lo apprezzo da questo punto di vista non abbiamo problemi da risolvere".

Uno dei protagonisti della stagione al vertice dell'Inter, con un rendimento di altissimo livello, è stato però un altro giocatore che a luglio potrebbe ritrovarsi svincolato: Ivan Perisic. "Non siamo al match point per il suo rinnovo - ha continuato Marotta a Sky -, ma se lui avesse il desiderio di restare con noi, saremmo ben felici di accontentarlo. Sono molto fiducioso".

Il mercato nerazzurro in ogni caso non vedrà grandi movimenti di denaro: "Abbiamo uno zoccolo duro importante e un allenatore bravissimo, dovremo puntellare qualcosa e cogliere le opportunità. In Italia non possiamo fare investimenti importanti, ma scelte mirate".