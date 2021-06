Mercato Inter, Joao Mario verso la cessione: lo Sporting Lisbona incassa lo sconto

In casa Inter si sta definendo la cessione di Joao Mario allo Sporting Lisbona, mossa fondamentale per raggiungere gli obiettivi di rientro economico (contando anche l'operazione Hakimi) entro il 30 giugno per poi lavorare con più serenità al mercato in entrata. Dal Portogallo parlando di accordo sempre più vicino tra società, anche perché i nerazzurri sono scesi sotto la richiesta iniziale di 10 milioni di euro.

Getty Images