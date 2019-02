Mercato Inter, incontro con il Barcellona: Rakitic più vicino

20/02/2019

La Gazzetta dello Sport riporta come i nerazzurri, diversamente da ciò che era successo per Modric con il Real Madrid, hanno scelto di provare subito un approccio diretto con i colleghi catalani per evitare fraintendimenti. E dopo la missione segreta in Spagna non nasconderebbero un cauto ottimismo sulla buona riuscita dell'affare tanto che si sarebbe già arrivati a parlare di modalità di pagamento e bonus.



Rakitic ha un contratto fino al 2021: logico pensare che il Barça, che rinnoverà la mediana con de Jong e Rabiot, pensi di cederlo in estate visto che l'anno successivo andrebbe in scadenza. Nonostante questo, la clausola da 125 milioni di euro sembra suggerire che il costo del cartellino possa anche spostare l'asticella della cifra più in alto. La Gazzetta parla di trattativa iniziata qualche giorno fa a 50 milioni, poi scesi appunto a 40-45, il quotidiano catalano Sport una settimana fa invece aveva scritto di una richiesta di 65 milioni.



Costo del cartellino a parte, l'Inter dovrà poi ovviamente trovare un accordo con il giocatore. Il centrocampista croato, 31 anni a marzo, guadagna, 5,5 milioni di euro netti a stagione, i nerazzurri gli proporranno (almeno) un triennale.