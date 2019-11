Mercato Inter: il Barcellona ha messo Lautaro Martinez nel mirino

NEL MIRINO

L'interesse del Barcellona per Lautaro Martinez risale a diversi mesi fa, ma le prestazioni dell'argentino nel primo anno da titolare con l'Inter hanno fatto crescere velocemente il numero di estimatori al Camp Nou. Con Luis Suarez (33 anni) in uscita, il prossimo grande investimento dei blaugrana sarà un centravanti e il "Toro" è un obiettivo che diventa ogni giorno più concreto ed è monitorato settimanalmente dagli uomini mercato del Barça.

Le sue qualità Martinez le ha messe in mostra anche in casa del Barcellona al Camp Nou, andando subito in rete con una giocata da centravanti moderno, quello che proprio la squadra catalana sta cercando per il futuro per assicurarsi un attaccante di grande qualità, giovane e grintoso per sostituire Luis Suarez che, a 33 anni, sembra destinato a lasciare la Spagna per chiudere la carriera all'estero (si parla di un altro Inter, quello di Miami di Beckham in MLS).

Lautaro del resto ha l'identikit perfetto per diventare il centravanti del Barcellona: gioca per la squadra, ha qualità nel tocco palla sia per tentare la giocata sia per dialogare coi compagni e sa muoversi su tutto il fronte d'attacco per liberarsi e lasciare spazio agli inserimenti dei compagni. Gli uomini mercato del Barcellona lo stanno seguendo con attenzione e i feedback, secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, sono più che positivi.

In questa stagione Martinez ha realizzato cinque gol in 10 partite di Serie A, uno in meno dell'intera stagione scorsa da vice-Icardi; in Champions sono due gol in tre presenze compreso quello a Barcellona. Una maturazione importante che sta attirando l'interesse dei più grandi club in Europa, come il Barça appunto ma anche il Manchester United.

Strappare il "Toro" all'Inter però non sarà facile. I nerazzurri hanno investito 25 milioni di euro nel 2018 per prenderlo dal Racing de Avellaneda, ma ora solamente per una cifra impossibile da rifiutare potrebbero sedersi a parlarne. Insomma 100 milioni o giù di lì, un ristorante di lusso. Cifra che il Barcellona potrebbe spendere, ma che darebbe all'Inter una nuova consolidata realtà e fondi per crescere ulteriormente.