Mercato Inter: Dybala, uno dei 6 milioni legato alle presenze | Bremer, vertice con il Toro

MERCATO INTER LIVE

TEMPO REALE

Con l'entourage dell'argentino si è parlato anche di clausola rescissoria. Stretta per il brasiliano

SKRINIAR HA DETTO SI' AL PSG, E SPUNTA LA TELEFONATA CON HAKIMI

Lo slovacco ha impiegato molto per metabolizzare l'ipotesi di un trasferimento lontano da Milano, ma secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe pronto a fare il grande passo sotto la Tour Eiffel. La proposta del PSG raggiunge i 7,7 milioni annui, il doppio di quello che guadagna all'Inter. Skriniar nelle ultime ore avrebbe chiesto informazioni sulla vita parigina a un suo ex compagno transitato oltralpe, ovvero Achraf Hakimi. Probabile che l'intesa tra i club venga raggiunta proprio attorno alla cifra che sbloccò il passaggio del marocchino in Ligue 1, ovvero 68 milioni.

DYBALA, NUOVA OFFERTA: UN MILIONE LEGATO ALLE PRESENZE

Paulo Dybala resta in stand-by, in attesa di liberare un paio di caselle in attacco (Sanchez sicuro e Dzeko o Correa) ma intanto l'Inter ha formulato nuova offerta al giocatore: 5 milioni di base e un ulteriore milione nel caso che l'attaccante argentino scenda in campo almeno il 50% delle partite stagionali, con annessi bonus legati ad altri obiettivi personali e alle vittorie di squadra. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport. Le parti hanno iniziato a parlare della possibilità di inserire nel contratto una clausola rescissoria attivabile fin dal primo dei quattro anni di contratto.

BREMER, LA PROSSIMA SETTIMANA VERTICE CON IL TORINO

Bremer, parte l'offensiva: è previsto per la prossima settimana un vertice con il Torino, che per il difensore brasiliano chiede 40 milioni. L'Inter ha l'ok del giocatore: Marotta e Ausilio sono disposti a mettere sul piatto una cifra tra i 25 e i 30 con contropartita. L'idea dell'Inter è quella di fare l'operazione in prestito con obbligo di riscatto, e dunque non a titolo definitivo, scrive il Corriere dello Sport.

MONZA-INTER, ACCORDO PER SENSI

Stefano Sensi si avvicina al Monza. Galliani ha trovato l'accordo con l'Inter sulla base di un prestito secco. Ora la palla passa al centrocampista che deve decidere se accettare la destinazione.

INCONTRO CON LA SALERNITANA PER PINAMONTI E PIROLA

I rappresentanti granata sono arrivati in sede nerazzurra, l'intenzione è quella di discutere due possibili trasferimenti. A De Sanctis piace Lorenzo Pirola, difensore della Nazionale Under 21 in rientro dal prestito col Monza. Il club brianzolo però non avrebbe del tutto mollato l'idea di riprenderselo per la prossima stagione. Ancora più complicata la pista che porta ad Andrea Pinamonti, corteggiato da molte squadre di Serie A. L'Inter potrebbe giocare al rialzo.

CREMONESE: DOPO RADU, ANCHE AGOUMÉ?

La Cremonese è vicina a chiudere per Ionut Radu dall'Inter ma non c'è solo il portiere nei discorsi di mercato con i nerazzurri: interessa pure Lucien Agoumé, reduce dal prestito al Brest.

IL MANCHESTER UNITED PENSA A DE VRIJ

Erik ten Jag chiede un difensore al Manchester United e de Vrij sarebbe tra i profili graditi: lo scrive il Corriere della Sera aggiungendo però che non è stata ancora fatta una proposta ufficiale. L'Inter valuta l'olandese 25 milioni di euro.

LUKAKU, BOZZA D'ACCORDO PER UNA SECONDA STAGIONE IN PRESTITO

La Fifa ha recentemente introdotto una norma che vieta i prestiti biennali ma Inter e Chelsea, nell'ambito della trattativa che riporterà Lukaku in nerazzurro, avrebbero già trovato una bozza di accordo per tenere il belga a Milano anche nella stagione 2023-24. La norma infatti non vieta di ridiscutere un secondo prestito alla scadenza del primo, in questo caso - secondo la Gazzetta dello Sport - verbalmente Inter e Chelsea avrebbero già discusso in anticipo di questa eventualità.