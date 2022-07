Mercato Inter: Dybala accetta il contratto ma chiede a Marotta di accelerare

MERCATO INTER LIVE

GALLIANI: "PINAMONTI CI PIACE MA COSTA TROPPO"

Adriano Galliani, ad del Monza, ha parlato di mercato: "Ci sono stati contatti con l'Inter per Pinamonti ma nient'altro. Ci piace: è italiano e ha caratteristiche che piacciono alla proprietà. Ma costa troppo. Pirola? Lo ringraziamo ma siamo coperti avendo preso Carboni".

DYBALA, OK ALLA PROPOSTA INTER. MA CHIEDE AI NERAZZURRI DI ACCELERARE

Secondo la Gazzetta dello Sport, Dybala ha rotto gli indugi accettando l'offerta nerazzurra così composta: 5 milioni di euro per la parte fissa più un milione di euro legato alla presenze, che devono essere almeno il 50% di quelle stagionali. Restano ancora dettagli ma, assicura la Rosea, non ostacolerebbero la chiusura dell'affare che resta comunque legato a due uscite nel reparto offensivo interista. La Joya ha chiesto all'Inter di accelerare in tal senso: senza cessioni, l'argentino non esclude di poter accettare altre destinazioni.

IN AGENDA INCONTRO CON FELICEVICH PER SANCHEZ

Alexis Sanchez in uscita ma non si trova una destinazione gradita all'attaccante: ecco perché nelle prossime ore l'agente Felicevich, ora impegnato nella chiusura tra Vidal e Flamengo, parlerà con l'Inter per trovare una soluzione. Non si esclude una buonuscita per la risoluzione dle contratto.

VIDAL-FLAMENGO: IL CILENO ATTERRATO A RIO

Il cileno ha fatto le valigie ed è atterrato mercoledì sera all'aeroporto Internacional do Galeão di Rio de Janeiro per firmare il suo contratto con il Flamengo. Vidal riceverà una buonuscita di 4 milioni, liberandosi da un anno di contratto rimanente in casa nerazzurra. Un bagno di folla ha accolto Arturo al suo sbarco in Brasile, il centrocampista ha dichiarato: "Sono molto felice ma siamo ancora in trattativa".

DZEKO IN USCITA: SONDAGGIO DEL MONZA

Adriano Galliani vuole chiudere una grande colpo in attacco per il Monza. Così l'ad dei brianzoli ha contatto l'entourage del bosniaco per capire i margini dell'affare. L'attaccante è in uscita dall'Inter per far spazio a Dybala: alla finestra anche Juventus e Napoli.