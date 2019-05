Mercato Inter: Conte vuole Lukaku, ipotesi scambio con Perisic

10/05/2019 di MARCO BARZAGHI

Il " Contedown " è iniziato e mai come adesso tutto lascia pensare che sarà Antonio Conte il prossimo allenatore dell’ Inter , a meno di sorprese che in una partita a poker multitable come quella che sta giocando l’ex ct azzurro non sono mai da escludere. Lo si è capito negli ultimi giorni con accelerazioni improvvise, frenate e uscite di scena, nel triangolo Roma-Torino-Milano, con quello sguardo oltre le Alpi che rimane sempre attento e vigile.

La grande novità delle ultime ore però è che ci sarebbe anche un principio di accordo economico tra l’Inter e Conte, per un triennale da 9 milioni netti a stagione, a dimostrazione che quei sorrisi di circostanza, e quelle mezze bugie certificate dalla macchina della verità delle Iene ci avevano visto giusto.



Prima di tutto serve però che i nerazzurri chiudano il discorso Champions, tornino a vincere lunedì con il Chievo per permettere al presidente Steven Zhang, insieme a Marotta e ad Ausilio di tirare le fila. Dopo le difficoltà spallettiane dell’ultimo mese, i 4 pareggi nelle ultime 5 partite, ha preso piede la strada del cambiamento, nonostante il pesante esborso di denaro, anche perché sulla voglia di vincere e sulla professionalità di conte non ci sono dubbi.



Conte però chiede una squadra per vincere subito e la sua prima scelta è Romelu Lukaku, del Manchester United, che potrebbe rientrare in uno scambio con Perisic, con anche Darmian che potrebbe far parte della trattativa. Icardi gli piace ma Conte preferirebbe il colosso belga per il suo gioco, Dzeko e Zapata sarebbero invece le alternative più economiche.



Servono poi rinforzi a centrocampo, in Spagna insistono per Rakitic ma la pista si è molto raffreddata. Tutti discorsi che verranno approfonditi a Champions raggiunta e al Contedown terminato.