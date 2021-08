Mercato Inter, contatti per Pjanic: idea se partisse Brozovic

Miralem Pjanic potrebbe tornare in Serie A dopo una sola - deludente - stagione al Barcellona. Se la priorità del bosniaco resta un ritorno alla Juventus, le difficoltà di piazzamento in rosa senza cessioni dei bianconeri tiene aperte le porte anche all'Inter del dg Marotta che, a certe condizioni, potrebbe puntare sul regista già voluto ai tempi proprio della Juve. Al momento è solo un'ipotesi, ma resta lì in attesa di sviluppi e la situazione rinnovo di Brozovic in stallo potrebbe aprire nuovi scenari per il centrocampo di Simone Inzaghi.