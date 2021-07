Mercato Inter, Bellerin ha chiesto all'Arsenal di andare via

MERCATO INTER

Lo spagnolo prima opzione per il dopo Hakimi. Intanto Joao Mario rescinde, poi andrà al Benfica

Ora che Euro 2020 si attende un'accelerata generale sul calciomercato, e in casa Inter arrivano due importanti aggiornamenti per i movimenti in entrata e in uscita. Partendo dai primi, Hector Bellerin spinge per lasciare l'Arsenal: vuole abbracciare il progetto nerazzurro e lo ha spiegato in modo diretto ai vertici del club inglese, con cui però ancora non c'è la quadra sulla formula della cessione. Getty Images

L'Inter, che lo ha scelto come opzione numero uno per il dopo Hakimi, pensa ad un prestito con diritto di riscatto, i Gunners rilanciano chiedendo un'opzione che, a determinate condizioni, trasformi il riscatto in obbligatorio. Ma la mossa dello spagnolo, che si è esposto in prima persona, può facilitare il lavoro di Marotta e Ausilio.

Intanto sembra essersi definitivamente sbloccata la questione Joao Mario. Naufragate le trattative con lo Sporting Lisbona, dove aveva giocato in prestito l'ultima stagione, il portoghese si è accordato col Benfica che però non pagherà nulla all'Inter. Joao Mario, infatti, nelle scorse ore è stato nella sede nerazzurra per definire la risoluzione di contratto: si svincolerà e poi firmerà il nuovo accordo con le Aquile. Per l'Inter arriva dunque un risparmio di 5 milioni, cioè lo stipendio al lordo che il giocatore avrebbe dovuto percepire nel suo ultimo anno di contratto.