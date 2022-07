Mercato Inter: Sanchez non molla: si raffredda anche la pista Marsiglia

MERCATO INTER LIVE

Per la difesa Milenkovic resta il primo obiettivo, non tramonta del tutto l'idea Acerbi

ACERBI POSSIBILE SOLUZIONE LOW COST PER LA DIFESA

Nikola Milenkovic è il primo nome scelto dall'Inter per rinforzare la difesa. Per il centrale serbo la Fiorentina, con cui ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2023, vuole almeno 15 milioni. Altro nome che piace alla dirigenza nerazzurra è quello di Demiral dell'Atalanta. Ma si fa largo anche l'ipotesi di soluzione low-cost e in questo caso si punta su Acerbi, in rotta con la Lazio con cui ha un contratto fino al 2025. Lo scrive Repubblica.

SANCHEZ, SI RAFFREDDA LA PISTA MARSIGLIA. ECCO QUANTO SERVIRA' PER LA BUONUSCITA

Si raffredda la pista Alexis Sanchez-Marsiglia. Nel frattempo il Corriere dello Sport fa il punto sulla buonuscita, su cui l'attaccante e l'Inter non hanno ancora trovato un accordo: all'Inter non basteranno 4-5 milioni ma probabilmente 8, perché la cifra che il giocatore incasserà dovrà comprendere anche una parte dell'ingaggio posticipato nel 2020-21 per non gravare troppo sul monte stipendi.

MILENKOVIC, A INIZIO SETTIMANA INCONTRO AGENTE-FIORENTINA

Si terrà con tutta probabilità tra lunedì e martedì, prima della partenza della Fiorentina per l’Austria, l'incontro tra la dirigenza viola e l'agente di Milenkovic, Fali Ramadani. Lo riferisce 'La Nazione'. Il difensore serbo è in cima alla lista dell'Inter, alla ricerca di un rinforzo per il reparto arretrato. La Fiorentina vuole trattenere il giocatore, in scadenza nel 2023.

PINAMONTI, SI FA AVANTI ANCHE IL SASSUOLO

Non solo Monza e Atalanta. Nella corsa a Pinamonti si è inserito prepotentemente anche il Sassuolo, che con la vendita di Scamacca al West Ham ha soldi a disposizione per fare mercato. L'Inter non è disposta a scendere sotto i 20 milioni di euro per far partire l'attaccante e un'asta tra club potrebbe favorire appunto i neroverdi.

DALL'INGHILTERRA: ACCORDO VERBALE COL CHELSEA, LUKAKU IN PRESTITO ANCHE NEL 2023/24

Dall'Inghilterra rimbalza la voce che Inter e Chelsea avrebbero già un accordo verbale per lasciare Romelu Lukaku in prestito ai nerazzurri anche nella stagione 2023/24, alle stesse condizioni di quest'anno. Nulla di ufficiale, anche perché la nuova normativa entrata in vigore quest'anno vieta i prestiti pluriennali, ma una sorta di gentlemen's agreement per venire incontro alle esigenze di tutti. Lukaku è legato ai Blues da un contratto fino al 2026, ma sembra essere definitivamente fuori dai piani del club londinese.

IL MANCHESTER UNITED PENSA A DUMFRIES

Il Manchester United sarebbe interessato a Denzel Dumfries. Ten Hag stravede per l'esterno olandese e i Red Devils sarebbero pronti a farsi avanti con un'offerta soprattutto se dovesse partire, come possibile, Aaron Wan-Bissaka. I nerazzurri chiedono 40 milioni di euro, richiesta fatta anche al Chelsea durante la trattativa per il Lukaku-bis. La cessione di Dumfries, andrebbe a coprire in parte il buco lasciato dalla mancata (per ora) partenza di Skriniar.