Martinez, l'agente: "L'interesse del Barça c'è, ma se Messi vuol giocare con Lautaro può venire a Milano"

12/07/2019

Dopo le dichiarazioni a Olè relative a un "f orte e reale interesse del Barcellona ", l'agente di Lautaro Martinez ha aggiustato un po' il tiro in un'intervista a Fcinternews. " Lautaro pensa solo all’Inter - ha spiegato -. È felice in nerazzurro e sogna in grande. Conte lo ha chiamato per dirgli che conta su di lui e che è molto felice di averlo in squadra". " L'interesse del Barça c'è , ma non ci sono stati contatti - ha aggiunto -. Se Messi vuol giocare con lui può venire a Milano... "

Allarme rientrato, dunque, in casa Inter. Lautaro resta a Milano, nonostante la corte blaugrana. "E' vero che c’è interesse da parte dei blaugrana per Martínez - ha precisato Beto Yaque -. Ma nessuno della società spagnola ci ha contattati ufficialmente. Sono rumors che in qualche modo sappiamo essere veritieri. Ma ripeto: Martinez resta all'Inter".



Poi ancora una battuta sulle parole di stima di Messi durante la Coppa America: "Essere lodato dal migliore del mondo è bellissimo e molto soddisfacente. Lautaro ne è stato estremamente felice". "Tali parole gli hanno trasmesso felicità e la voglia di lavorare ancor più duramente per migliorarsi, apprendere nuovi dettagli e puntare a raggiungere un giorno gli obiettivi che si è prefissato", ha aggiunto Beto Yaque.



A partire da quelli con la maglia dell'Inter targata Conte. "Il mister ha chiamato Martinez - ha spiegato l'agente dell'attaccante -. Non gli ha detto che sarà titolare, solo che conta su di lui, aggiungendo che gli piace come giocatore e ha voglia di allenarlo". "Lautaro non vede l'ora di stare a disposizione del tecnico - ha concluso -. È entusiasta di questa nuova tappa".