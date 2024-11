Marotta sul mercato di gennaio: "Nessuna esigenza, pronti a prendere solo giovani che fanno al caso nostro"

Come si muoverà l'Inter nel mercato di gennaio? Ha provato a soddisfare la curiosità dei tifosi Beppe Marotta, presidente e ad dell'Inter ai microfoni di Sky Sport. "Non abbiamo esigenze particolari, c'è equilibrio nella squadra tra giovani ed esperti - ha assicurato il noto dirigente -. Non credo che faremo operazioni salvo grandi opportunità di giovani interessanti che fanno al caso nostro". Il 67 manager di Varese si è soffermato anche su Oaktree, il fondo californiano al comando dei nerazzurri dopo l'addio di Zhang: "Ho notato una grande passione da parte loro: ci dà sicurezza, hanno un forte senso di appartenenza. Le nostre mosse rispettano sempre dei parametri economici nel segno della sostenibilità".