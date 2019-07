Lukaku-Inter, trattativa arenata: la svolta domani a Nanchino?

ORE DI ATTESA

Inter e Manchester United si sono incontrate, Antonio Conte e Romelu Lukaku anche, ma la trattativa per il trasferimento dell'attaccante belga a Milano è arenata, ferma al rifiuto degli inglesi della proposta interista da 65 milioni di euro con pagamento dilazionato. Conte ha detto chiaramente alla società che si aspettava di più e che Lukaku gli piace molto e lo ribadrà direttamente a Marotta, Ausilio e soprattutto Zhang nel vertice di Nanchino (dove mercoledì i nerazzurri sfideranno la Juve) che è in programma lunedì. Conte: "Lukaku? Ci spero, ma poi tocca al club"

Il Manchester United per il suo attaccante chiede 83,5 milioni, una cifra che il club nerazzurro non può spendere (soprattutto se non si sblocca il mercato in uscita), ma dalla Cina può arrivare il semaforo verde per alzare notevolmente l'offerta iniziale e provare a chiudere con i Red Devils e accontentare Conte.

"Vedremo cosa si riuscirà a fare" ha detto ieri il tecnico parlando di Lukaku, ma intanto la società comincia a guardarsi intorno: Rafael Leão resta sempre una valida alternativa (il Lille chiede 40 milioni), mentre per Edin Dzeko la distanza con la Roma è pronta ad essere colmata in pochi giorni. Presto Conte avrà finalmente a disposizione un nuovo attaccante.

Vedi anche inter Arrivederci o addio? Il saluto tra Conte e Lukaku dopo Inter-United