Lukaku-Chelsea, conclusione vicina: ballano solo 5 milioni di euro

MERCATO INTER

I nerazzurri chiedono 115 milioni, i Blues sono arrivati a 110. E il belga potrebbe rinunciare agli arretrati

Si avvicina sempre più l'accordo tra Inter e Chelsea per il trasferimento in Premier di Romelu Lukaku. Dopo una trattativa telefonica durata tutta la giornata di ieri, è previsto un nuovo incontro per limare le differenze: i Blues offrono 110 milioni cash, i nerazzurri ne chiedono 115, in soldoni ballano solo 5 milioni. L'attaccante belga potrebbe rinunciare ad alcune delle sue spettanze della scorsa stagione per favorire l'intesa tra i club. Getty Images

Le differenze si assottigliano sempre più e nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca tanto attesa. I nerazzurri non vogliono contropartite tecniche perché hanno bisogno di massimizzare gli introiti, senza ulteriori costi al monte-ingaggi. Marina Granovskaia, il braccio destro di Roman Abramovich, si è spinta fino a 110 e appare chiaro che con un ultimo sforzo l'operazione andrà in porto. Se poi Lukaku dovesse rinunciare ad alcune pendenze del passato come il premio scudetto e/o a qualche mensilità (luglio e agosto), ecco che i nerazzurri si ritroverebbero in tasca proprio quei 5 milioni di euro che mancano per mettere tutto nero su bianco. Difficile vederlo in campo nella Supercoppa Europea di mercoledì contro il Villarreal, ma la sensazione è che questi sono i suoi ultimi giorni in maglia nerazzurra.

Vedi anche inter Lukaku: il Chelsea sale a 110 milioni di euro, ma l'Inter ne vuole 120