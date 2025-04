Luis Henrique apre all'Inter, si tratta a oltranza col Marsiglia: c'è ancora distanza

Mentre Lautaro Martinez e compagni sono ancora in corsa per vincere scudetto, Champions e Coppa Italia, in casa Inter si programma già la prossima stagione. Marotta è stato chiaro: gli eventuali successi sul campo non influenzeranno i piani del club sul mercato. Non a caso i nerazzurri hanno già bloccato Susic, in arrivo dalla Dinamo Zagabria, e puntano a regalare ad Inzaghi anche Luis Henrique, talentuoso fantasista in forza al Marsiglia.