Aleksandar Stankovic si appresta a diventare un nuovo giocatore del Bruges. Dopo un'ottima stagione in prestito al Lucerna, Il figlio d'arte sta effettuando le visite mediche per il club belga. Il centrocampista classe 2005 si trasferirà a titolo definitivo per una cifra intorno ai 9-10 milioni di euro, ma i nerazzurri hanno inserito nell'intesa un accordo per un'eventuale recompra pari a 23 mln a giugno 2026 e a 25 mln a giugno 2027.